37-летняя Анна Завальская впервые показала фигуру без ретуши и фотошопа

Украинская певица Анна Завальская обнародовала фотографии из недавней фотосессии.

За годы успешной карьеры Анна Завальская покорила сердца украинцев. Сначала в качестве участницы дуэта Альби вместе с сестрой Ангелиной, а позже – как талантливая сольная артистка.

Анна Завальская показала новые фото без ретуши

Во все времена Завальская выглядела потрясающие, поэтому и не боялась поделиться фотографиями своей фигуры без ретуши и фотошопа. Сейчас же звезда обнародовала несколько свежих на странице в Facebook.

Что рассказала Анна Завальская:

«Несколько слов об этой фото-подборке… Такие кадры обычно остаются в архивах, не попадая в отбор… Такие фото не обрабатывают и не ретушируют… Они просто исчезают и теряются среди прочего… Но в них порой столько настоящего и подлинного. Того, что мы не замечаем или замечаем лишь вскользь, пролистываем, выхватываем на секунду боковым зрением, чтобы забыть и пойти дальше… Спасибо за эти живые пойманные эмоции во время работы над фото-проектом #підгледіла by Виктория Сметана. Мне кажется, именно они является квинтэссенцией самой идеи проекта».

Анна Завальская показала новые фото без ретуши

Анна Завальская показала новые фото без ретуши

Анна Завальская показала новые фото без ретуши