Сергій Лямець: “Історія з імпортом електроенергії – зіткнення двох олігархів”

Історія з імпортом електроенергії – це зіткнення двох олігархів. Один хоче заробити більше, другий – витратити менше.

Зі сторони того й іншого працюють лідери думки, які “топлять”. Ті, що з боку Ахметова, хочуть заборонити імпорт електроенергії. Серед лобістів Рінат Леонидыча – “Європейська солідарність” і “Батьківщина”. Вони розповідають, що купувати російську/білоруську електроенергію – непатріотично. Ганьба, зрада, гівно.

Ті, що з боку Коломойського, хочуть дозволити імпорт електроенергії. Ахметов дешевше продавати не буде, розкуркулювати його не хоче Зеленський. Тому вихід – купити імпортну – дешевше. От і виникла ідея імпорту. Пробиває її зрозуміло хто.

Хто з олігархів прав? Відповісти на це питання можна так: обидва і ніхто. Розповідаю.

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В Україні дві ціни на електрику. Одна – народна, низька. Це ціна для населення. На неї йде переважно дешева електроенергія, яку виробляють атомні станції “Енергоатому”.

Друга ціна – для бізнесу. Дуже дорого. Дорого тому, що для населення дешево, тому незароблене на населенні добирають з бізнесу. А ще тому, що дешевої електроенергії “Енергоатому” на бізнес не вистачає. Залишається тільки дорога енергія, яку майже всі дають теплові електростанції. Це ті, що спалюють вугілля і газ.

“Енергоатом” не заробляє нічого. Живе впроголодь, хоч і дає більше половини електроенергії в країні. Надприбуток стікається до Ахметова. До речі, у нього ж більше всіх електростанцій, що працюють на завищеному “зелений тариф”.

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Рінат Ахметов – монополіст. Йому належать майже всі теплові електростанції України. Крім бідолашного “Центренерго” і дрібних теплоелектроцентралей.

Ніби він не монополіст взагалі. Залишається “Енергоатом”, залишаються гідроелектростанції. “Зелені” станції, нарешті – вітрові, сонячні.

Але по факту, Ахметов монополіст. Тому що він прописав закон про ринок електроенергії, який заробив з цього року. “Ринок” вийшов таким хитрим, що вартість електроенергії на станціях Ахметова зросла ще відсотків на 20-30. А купити дешеву енергію ніде.

Ахметов міг би продавати дешевше – але не хоче. Навіщо? Він – монополіст. Він встановлює і диктує правила.

Його ніхто не чіпає. Антимонопольний комітет його “не бачить”. Там сидить свій чоловік. І президент Зеленський виявився свій чоловік. Хороший. 200 “швидких” взяв – і все, немає Ахметова.

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Загрожувати монополії Ахметова ніхто не може, тому що всередині України він контролює все.

Щоб зменшити йому прибуток, потрібно поміняти склад всіх контролюючих органів – наприклад, сумно відома НКРЭКП. Але навіть якщо їх поміняти, є наступна проблема – нинішній “ринок” працює абсолютно по закону.

Щоб змінити модель “ринку”, потрібно прийняти новий закон про ринок електроенергії. Зеленський міг би це зробити. Але в переліку законів для “турборежиму” такого закону не виявилося. Не виявилося там і закону про примусовий поділ монополії Ахметова. Зеленський не бачить олігархів. Може, із зором щось?

А ось закручування гайок для Фопів пройшло швидко. Ринок землі майже пройшов. Ігровий ринок теж пройде швидко.

Висновок простий: Ахметову нічого не загрожує Україні.

Тільки імпорт.

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Нова влада не чіпала Ахметова. Зате вона дозволила імпорт електроенергії.

І тут піднявся гвалт. Вперше (!!!) монополії Ахметова щось загрожує.

Я не буду вдаватися в подробиці, що найбільшу квоту на імпорт викупив сам же Ахметов, а також структури Сергія Тігіпка. Коломойський купив в два рази менше, ніж Ахметов.

Важливо інше. Сьогодні імпорт хочуть закрити. Нібито це непатріотично.

Як завжди, на варті інтересів Ахметова виявився Петро Порошенко. Звичайно ж, екс-президент знову все зробив чужими руками. Автори законопроекту: Климпуш-Цинцадзе, Ар’єв, Гончаренко, Фриз, Геращенко… Як вони нам дороги.

Ясна річ, Коломойський відбивається руками Андрія Геруса. Яке рішення прийме сесійну залу – не знаю, самому цікаво.

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На чию сторону встати ВАМ у цьому спорі? Якщо піти на поводу у срача закрити імпорт, Ахметов продовжить здоювати тисячі клієнтів дорогої електроенергії. Коломойський все одно ніколи не заплатить податки.

Як на мене, ні на чию. Зауважте, ніхто в цій ситуації не переслідує інтереси держави, бізнесу і виборців. Інтерес виборців простий – щоб електроенергія була максимально дешевою і безпечною. Тоді економіка зможе нарощувати потужності майже без обмежень. Бізнесу буде вільніше дихати.

Щоб домогтися цього, треба:

– наростити виробництво атомної енергії

– розбити монополію Ахметова

– прийняти новий закон в інтересах споживачів

– створити прозоре регулювання ринку електроенергії.

Скільки потрібно на це? Крім першого пункту – кілька місяців. Але це за умови, що вже починати. Наскільки я знаю, ніхто не починає.

А значить, у нас з вами стара історія. Платять за всі звичайні люди і звичайний бізнес. Олігархи, як і раніше, заробляють надприбутки і впливають на державу. Що змінилося? Вираз обличчя, звичайно. Тепер жартуємо більше, задерикуватіше

Сергій Лямець