«Слугу народу» Шевченка можуть вигнати з партії за ганебні речі на ростб

Фракція «Слуга народу» на засіданні у понеділок, 28 жовтня, може застосувати до нардепа Євгена Шевченка «крайню міру» – виключення з політсили.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело в Раді.

Окремі депутати вважають, що Шевченко своїм виступом на російському Першому каналі і коментарями про націоналістів перетнув «червоні лінії».

«Не виключено, що постане питання про його виключення – як крайній захід.

Але в будь-якому випадку, це не може бути одноосібне рішення керівництва. Це може бути тільки консолідованим рішенням фракції «, – кажуть у Раді.

Заступник голови фракції Євгенія Кравчук також зауважила, що «ні фракція, ні партія не уповноважували Шевченко брати участь у пропагандистському ток-шоу на російському каналі і тим більше озвучувати якусь консолідовану партійну позицію».

А за словами першого заступника голови фракції «СН» Олександра Корнієнка, Шевченко звертався до керівництва з питанням про участь у російському ток-шоу, на що йому «рекомендували не спілкуватися» в Першим каналом.

У той же час, за словами Корнієнка, у фракції «немає чіткої заборони з кимось спілкуватися, чи не спілкуватися», але сам він вже двічі відмовлятися брати участь у подібних шоу.

Депутат фракції Слуга народу Євген Шевченко нещодавно взяв участь у пропагандистському телешоу «Велика гра» на російському Першому каналі.

Серед іншого, Шевченко заявив, що «націоналісти» нібито перешкоджають мирному вирішенню ситуації на Донбасі.

Також він сказав, що Україна, мовляв, хоче розвивати партнерські відносини з Росією «в мирну бік», однак вимагає «рівноправності і поваги».

Свої дії депутат пояснив тим, що хотів «донести позицію України до громадян РФ».

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Треба сказати, що з партії, то цього балакучого клоуна можна вигнати легко. Як і з фракції «Слуга народу». А от відібрати у нього депутатський мандат так просто не вийде…

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