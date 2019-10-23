Нардеп Беленюк попросив у Кличка грошей для тренерів

Народний депутат Жан Беленюк (фракція партії “Слуга народу”) попросив столичного градоначальника Віталія Кличка передбачити в проекті бюджету Києва на 2020 рік кошти для підвищення зарплат інструкторів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Своє прохання він аргументував необхідністю з початку наступного року виконуватиме положення постанови Кабміну про застосування додаткових коефіцієнтів при нарахуванні зарплат.

Як KV стало відомо зі звернення народного депутата Жана Беленюка до київського міського голови Віталія Кличка, 14 серпня 2019 року Кабмін прийняв постанову №755 про визначення граничних розмірів посадових окладів керівних працівників, інструкторів-методистів, тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року. Згідно з цим документом, для тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які мають вищу кваліфікаційну категорію, а також для директорів та інструкторів-методистів ДЮСШ вищої категорії будуть застосовувати коефіцієнт до 1,7, для що мають першу категорію – до 1,5, другу – до 1,3, і для не мають категорії – до 1,2.

Беленюк вважає, що впровадження описаного в постанові уряду механізму нарахування зарплат дозволить збільшити цим співробітникам зарплати в середньому на 42%.

Депутат зазначив, що для реалізації цієї постанови Кабміну необхідні додаткові кошти з міських бюджетів. У зв’язку з цим він попросив Віталія Кличка в ході підготовки проекту бюджету Києва на 2020 рік передбачити необхідні кошти на підвищення зарплат працівників ДЮСШ.