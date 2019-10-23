Найбільша сім’я у Британії чекає 22-го дитини

В сім’ї Рэдфордов вже 21 дитина — 11 дівчаток та 10 хлопчиків. Первісток на ім’я Кріс народився в травні 1989 року, коли самій мамі було всього 14 років. А 21-й дитина, дівчинка Бонні Рей, яка з’явилася на світ у минулому році. Не обійшлося в сім’ї без трагедії: в 2014 році хлопчик Алфі помер, коли Сью була на 23 тижні.

Батьки просили не повідомляти їм заздалегідь підлогу очікуваного дитини, однак Сью впевнена, що немовля зрівняє рахунок між хлопчиками і дівчатками. «Мені здається, у мене буде по 11 дітей кожної статі, так що схоже, що на підході хлопчик», — стверджує вона.

Історія сім’ї

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Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Сью і Ноель Редфорд познайомилися, коли вчилися в школі. За законами Англії та Уельсу від 1885 року, дівчатам дозволено вступати в статевий зв’язок у віці 16 років. Зв’язок з дівчинкою, яка не досягла 16 років, вважається кримінальним злочином, однак правила Хоум-офісу свідчать, що якщо підлітки, які не досягли 16 років, вступили в зв’язок за взаємною згодою, вони не підлягають переслідуванню.

З тих пір Сью і Ноель разом. Рэдфорды з 19 дітьми живуть в старовинному вікторіанському будинку з 10 спальнями, який вони купили 11 років тому в графстві Ланкашир на північно-заході Англії. Двоє старших, 30-річний Кріс і 25-річна Софі, у якої вже є троє своїх дітей, живуть окремо Фінансово сім’я в основному покладається на доходи від пекарні Ноеля, якою він володіє. Крім доходів від пекарні, сім’я отримує дитячі допомоги в розмірі 170 фунтів на тиждень (приблизно 220 доларів).

У минулому році Сью зізналася таблоїду Daily Mail, що іноді їм важко буває дозволити розваги для всієї родини. «Ми любимо ходити в кіно, особливо під час канікул, коли діти починають нудьгувати, на дворі дощ, і зайнятися нічим. Але квитки коштують по 10 фунтів [приблизно 13 доларів], так що на всіх виходить дорогувато, — нарікає вона. — Тому ми часто чекаємо різних знижок в інтернеті і йдемо на фільми, які коштують дешевше». «Найкращими днями відпочинку у нас були пікніки, коли ми просто вирушали на прогулянку, або в парк, або на пляж, тому що це безкоштовно і доступно цілий рік», — говорить Сью.

Розпорядок дня

Ноель Редфорд постає затемна і відправляється в пекарню, звідки повертається вже в 7:45 ранку, щоб допомогти зібрати дітей у школу та дитячий садок. Шкільна форма стирається, прасується і розкладається по місцях з вечора. Діти снідають у дві зміни.

Шестеро дітей ходять в початкову школу в 10 хвилинах від будинку. Ще п’ятеро навчаються у старших класах середньої школи. Ноель розвозить їх всіх на мікроавтобусі, і оскільки він розрахований на дев’ять і більше пасажирів, йому дозволено їздити по виділеній автобусної смузі, так що в пробках стояти не доводиться. Троє молодших — Оскар, Каспар і Холлі — залишаються вдома з мамою, хоча вдень Оскара відправляють в дитячий сад.

В сім’ї Рэдфордов закладають за кілька прань в день, використовують 30 пляшок миючого засобу в місяць і 4 рулону туалетного паперу на день. Як не дивно, сім’ї вдається витрачати на їжу не так багато за місцевими мірками (враховуючи розмір сім’ї) — 350 фунтів на тиждень (близько 450 доларів) — за рахунок того, що вони готують багато макаронних виробів і рагу, купуючи м’ясо і овочі зі знижкою у місцевих зеленщика і м’ясника.

На прибирання будинку щодня йде три години. Вечірнє купання починається в 6 вечора, молодших запускають у ванну першими, і через годину вони вже лежать у ліжках, а старші закінчують підготовку до сну до 9 вечора. Самі подружжя відправляються спати в 10 вечора.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені виявили, що передчасне старіння жінок, обтяжених потомством, пов’язано не тільки з великою кількістю роботи і відсутністю часу для догляду за собою.

За матеріалами «Російська служба ВВС»

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