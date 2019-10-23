6 ознак того, що потрібно терміново записатися до кардіолога

Ці приховані симптоми повинна знати кожна жінка!

Кожна четверта жінка старше 35 років помирає через хвороби серця. Як відзначають фахівці ВООЗ, незважаючи на те, що найвищому ризику піддаються жінки протягом перших 10 років менопаузи, хвороби серцево-судинної системи «молодіють». І уважне ставлення до свого серця варто проявляти вже в 20 років. Ми разом з лікарями-кардіологами зібрали 6 ознак того, що вашому серцю потрібна термінова допомога. Не пропустіть їх!

Набряки

Якщо ви помічаєте у себе набряки ніг і особливо гомілок, зверніться до лікаря якомога швидше: це може бути проявом збоїв в роботі серцевого клапана. Накопичення рідини може сигналізувати про застійну серцеву недостатність, коли ваше серце не справляється з перекачуванням крові.

Головний біль

Сильні і регулярні головні болі-привід звернутися до лікаря, так як вони можуть віщувати інсульт або аневризму. Крім того, головний біль, особливо в поєднанні з запамороченням, може вказувати на проблеми з серцем.

Якщо ж головні болі супроводжуються слабкістю — такою, яка часто спостерігається при грипі — треба терміново бігти до кардіолога: це може свідчити про те, що серце не справляється зі своєю роботою і кров не насичена киснем в належній мірі.

Болі в шлунку

Одна з найпоширеніших причин пізньої діагностики серцевого нападу у жінок — впевненість пацієнтів у тому, що він проявляє себе болем в області серця. Між тим, болі в області шлунка, що нагадують прояв гастриту — один з найпоширеніших симптомів хвороби серця. Якщо ви часто відчуваєте печію або болі і печіння в області живота, Перевірте ваше серце. Можливо, це врятує вам життя.

Непритомність

Непритомність – прояв артеріального тиску, який різко знизився – також може бути симптомом проблем з серцем. Зокрема, таким чином може проявлятися розлад в роботі мітрального клапана. Швидше за все, вам нема про що хвилюватися, якщо напад непритомності був одиничним. Але в разі повторюваних втрат свідомості обов’язково зверніться до лікаря.

Запаморочення

Ще один симптом, який можна проігнорувати, якщо запаморочення трапляються нечасто. Але якщо вони стають регулярними, варто звернутися до лікаря: це може бути пов’язано із засміченням артерії або збоєм в роботі серцевих клапанів.

Почуття здавленості

Ще один випадок, коли прояви серцевого нападу виявляються аж ніяк не в області серця: багато пацієнтів, які пережили серцевий напад, відзначали, що задовго до нього відчували тиск в верхній частині спини. Пам’ятайте: якщо ви відчуваєте, що на верхню частину вашого тіла щось наче тисне-обов’язково зверніться до лікаря!