«Хоче крові і налаштований рішуче»: ресурси бойовиків ОРДО анонсували візит Суркова

Радник президента Росії, який курирує ОРДЛО Владислав Сурков їде з візитом на Донбас. Про це повідомляють підконтрольні ОРДО ресурси.

Про швидкий візит Суркова в непідконтрольний Україні Донецьк повідомив Telegram-канал «InFA ДНР. Ресурс пише:

«Рейтинг Пушилина впав нижче плінтуса… Сурков хоче крові і налаштований рішуче. Мабуть, настав час. Біжіть, кошенятка».

Дану інформацію підтвердив у Telegram-каналі і член НВФ «ДНР» Євген Тинянский, який зазначив:

«Промисловий сектор і соціалка не блищать. Сурков їде або допомагати витягати своїх ставлеників з де**ма, тобто офіційно і публічно визнавати, що має відношення до подій ідіотизму».