Фізособи тримають на рахунках українських банків 443,6 млрд

Станом на 1 жовтня 2019 року сума внесків фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів становила 443,6 млрд грн, в той час як на 1 вересня цей показник становив 448,2 млрд грн.

Про це стало відомо з повідомлення НВ-Бізнес з посиланням на ФГВФО.

Кількість вкладників становила 42,7 млн (при обчисленні кількості вкладників одна фізична особа (у тому числі фізична особа-підприємець) враховується стільки разів, скільки налічується банків, в яких воно має вклади).Таким чином, сума середнього вкладу становила майже 10,4 тис. грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб вклади в національній валюті становили 255,2 млрд грн, вклади в іноземній валюті — 188,4 млрд грн.

Повністю захищені внески (у розмірі від 10 грн до 200 тис. грн) 98,5% вкладників, на яких поширюються гарантії Фонду.

Гарантіями Фонду повністю покривається 43,8% суми вкладів, що становлять 194,2 млрд грн.

Кількість вкладників з вкладами понад 200 тис. грн становить 402,2 тис., сума їхніх вкладів — майже 249,4 млрд грн.