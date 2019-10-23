ВАКС розгляне справу депутата Київської облради, обвинуваченого у вимаганні $5 тисяч

Справу відносно депутата Київської облради призначено до розгляду по суті у Вищому антикорупційному суді.

Про це стало відомо з повідомлення у Фейсбук Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

З участю прокурора САП в Антикорупційному суді відбулося підготовче судове засідання у справі про обвинувачення депутата Київської обласної ради у вимаганні та отриманні 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

“За результатами засідання колегія суддів призначив зазначене виробництва до розгляду по суті, – наголошується в повідомленні. – Дата засідання – 31 жовтня 2019 року”.

В САП нагадали, що в рамках досудового розслідування, яке проводили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановлено, що протягом лютого-квітня 2019 гоад депутат вимагав та отримав неправомірну вигоду від приватного підприємця за вплив на співробітників правоохоронних органів з метою повернення майна, яке було у нього вилучено.

Посадовцю інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.