В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка (видео)

Бойцы на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14, прошедшему в Японии, отправили в нокаут судью всего через 6 секунд после начала поединка.

Как оказалось, бойцы по взаимной ошибке самовольно начали поединок, передает LB.ua.

Рефери пытался их остановить, но невольно нарвался на хук слева от одного из бойцов, который отправил судью в глубочайший нокаут.

渡慶次幸平 ラウェイ@tokeshikouhei

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14:14 ч. – 21.10.2019 г.

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