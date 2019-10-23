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В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка (видео)

23.10.2019

Бойцы на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14, прошедшему в Японии, отправили в нокаут судью всего через 6 секунд после начала поединка.

Как оказалось, бойцы по взаимной ошибке самовольно начали поединок, передает LB.ua.

Рефери пытался их остановить, но невольно нарвался на хук слева от одного из бойцов, который отправил судью в глубочайший нокаут.

渡慶次幸平 ラウェイ@tokeshikouhei

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14:14 ч. – 21.10.2019 г.
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