СБУ вивезла з «ЛНР» екс-бойовика, який дав важливі свідчення про окупантів

Співробітникам Служби безпеки України (СБУ) вдалося в рамках спецоперації вивести з окупованої території колишнього бойовика терористичного угруповання «ЛНР».

Про це інформує прес-центр спецслужби.

За даними силовиків, два роки тому житель Луганська через брак грошей пішов «служити» танковий підрозділ так званої «4-ї ОМБр 2 АК «Народної міліції ЛНР». Однак незабаром чоловік покинув своїх «побратимів», оскільки не отримав обіцяних грошей.

Екс-бойовик жив у ОРЛО, але розчарувавшись у фейкових ідеях псевдореспублики висловив готовність покинути окуповані території і співпрацювати з українськими правоохоронними органами. Зокрема, чоловік дав показання про злочинну діяльність бойовиків і наявності військової техніки з РФ.

В СБУ підкреслили, що вивезений з ОРЛО свідок не брав участі безпосередньо в боях проти військових ЗСУ та не вчиняв інших тяжких злочинів. Згідно з рішенням суду, екс-бойовик звільнений від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 УКУ завдяки наданню українській стороні важливих відомостей.

У спецслужбі нагадали, що особа, яка добровільно повідомила українським правоохоронцям про злочин і сприяло його припинення, звільняється від кримінальної відповідальності. Це не поширюється на організатора або ватажка терористичної організації.