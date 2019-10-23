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ВП на зустрічі з послами G7: Немає підстав повертати «ПриватБанк» колишнім власникам

23.10.2019

Для повернення державного Приватбанку колишнім акціонерам немає ніяких підстав.

Про це йшлося під час зустрічі керівника Офісу президента Андрія Богдана та його заступників Андрія Смирнова і Юлії Ковалів з послами країн G7, повідомляє прес-служба ОПУ.

«Прийнявши рішення про націоналізацію, держава вклала в ПриватБанк 155,3 млрд грн, що дозволило зберегти кошти українців. Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає ніяких підстав для повернення державного Приватбанку колишнім акціонерам», — йдеться в повідомленні.

Співрозмовники також обговорили пріоритети проведення економічних реформ, співпрацю з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями та судову реформу в Україні.

Українська сторона поінформувала про пріоритети та подальші кроки щодо ініціатив, спрямованих на економічне зростання і поліпшення інвестиційного клімату, а також повідомила про те, що проекти законів про незаконне збагачення і анбандлинге НАК «Нафтогаз України» будуть розглянуті на наступному тижні.

Особливу увагу акцентували на переговорному процесі з МВФ, реформування банківського сектору та повернення коштів збанкрутілих банків.

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