Зайвий вихідний: стало відомо про несподіваний подарунок українцям на Новий рік

На Новий рік українці зможуть відпочити чотири дні поспіль. Про це повідомили на брифінгу за підсумками засідання уряду в середу, 23 жовтня.

Так, уряд переніс робочий день з понеділка, 6 січня 2020 року на суботу, 11 січня. У зв’язку з цим у січні наступного року у українців буде 4 вихідних поспіль.

«6 число ми вирішили зробити вихідним днем … і перенесли робочий день на 11 січня», — зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Зокрема, в січні на різдвяні свята українці відпочиватимуть 4 дні поспіль: 4, 5 (субота і неділя), 6 і 7 числа (Різдво).