Санкції ні до чого: у Криму працює велика медична мережа

Незважаючи на санкції, на території незаконно анексованого Криму працює велика європейська мережа медичних лабораторій «Сінево».

Про це сказано в матеріалі «Кримськотатарського ресурсного центру». У тому числі, там опублікували докази роботи компанії в Криму. Проте прес-секретар її представництва в Україні назвала цю інформацію неправдивою.

«Після публікації інформації про нелегальної діяльності європейської мережі «Сінево» на території анексованого Криму, в КРЦ зателефонувала прес-секретар офіційного представництва «Сінево» в Україні. За її словами, інформація відповідає дійсності, оскільки ці лабораторії повністю припинили свою роботу на території анексованого півострова, з-за чого попросила прибрати інформацію із сайту», – йдеться в матеріалі.

Тим не менш, у виданні зазначають, що представництва лабораторії у Криму все ж є, і опублікували докази: знімки лабораторій з кримськими адресами та вивісками російською мовою. А також скріншоти з сайтів, на яких вказані адреси і розцінки в рублях.