З’явилося відео затримання учасниці АТО, викрала дитину під Києвом

Момент затримання зловмисниці, яка викрала тримісячного дитини в Коцюбинському під Києвом, потрапив на відео.

Його опублікувала на своєму YouTube-каналі прес-служба поліції Київської області.

На кадрах злочинниця категорично відмовляється від того факту, що саме вона викрала дитину. Також у ролику видно, як матері малюка дозволяють підійти до малюка. Жінка ніжно обіймає дитину, притискаючи до грудей, не соромлячись сліз радості.