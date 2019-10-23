У Тернопільській області несанкціоновано скинули десять вантажівок сміття зі Львова

У Тернопільській області несанкціоновано скинули 10 вантажівок сміття зі Львова.

Як повідомили «УНІАН» в прес-службі Бережанського міської ради, інцидент стався в ніч на 23 жовтня.

Невідомі особи шляхом пошкодження замка і зняття шлагбаума завезли орієнтовно 10 вантажних автомобілів з сміттям на територію сміттєзвалища поблизу с. Павлов (урочище «Бизятин»). У смітті були виявлені квитанції і документацію зі Львова. Про це керівництву міськради Бережани повідомив сторож ТОВ «Компанія «Еко-Інвест», який курирує звалище.

В даний час шукають свідків, які бачили колону і можуть допомогти знайти тих, хто несанкціоновано скинув сміття на Тернопільщині.