У Зеленського не бачать приводу для паніки через ефіру Шевченка на каналі країни-агресора

Нардеп-мажоритарник Євген Шевченко від «Слуги народу» взяв участь у ефірі «Першого каналу» РФ, спілкувався з російськими пропагандистами скайпом.

У фракції «Слуга народу» вже повідомив, що Шевченко не забороняли таке спілкування, але настійливо «не рекомендували» подібне, і в понеділок будуть зроблені оргвисновки.

Коментуючи новину, політолог Олексій Голобуцький зазначив, що це не найбільший факап партії влади на тлі всіх інших – зате непогано ілюструє ситуацію в цілому. Нова команда влади дійсно щиро не розуміє, а в чому, власне, проблема, що такого сталося, що нардеп від фракції взяв участь в телеефірі «Першого каналу»? Ну, з’явився цей ефір центральних пропагандистських каналах країни-агресора, але нічого ж не сталося?

Голобуцький пише, у Зеленського до цих пір не зійшлися в одну точку «війна на Донбасі» і «Росія». РФ досі сприймається владою як сторонній чинник, а не причина і двигун військових дій на території України.