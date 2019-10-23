Лещенко: Конфлікт Коломойського з Зеленським вийшов на новий рівень

Колишній народний депутат Сергій Лещенко прокоментував підсумки зустрічі представників Володимира Зеленського з послами країн «Великої Сімки».

Поки точно невідомо, що саме обговорював голова ВП Андрій Богдан з міжнародними партнерами, але ясно, що Приватбанк олігарху Ігорю Коломойському не віддадуть.

Лещенко назвав такий розвиток подій виходом конфлікту Коломойського з Офісом президента Зеленського на новий рівень.

«В середу ввечері на офіційній Фейсбук Офісу президента (очолює Андрій Богдан) вийшло заяву за підсумками зустрічі з послами Великої Сімки, що підстав для повернення Приватбанку Ігорю Коломойському немає і не буде незалежно від рішень судів щодо ініційованих ним позовами. Таким чином, саботаж групою Коломойського в «Слуги народу» ініціатив президента — тільки один із проявів зростаючої незалежності Зеленського, про яку досі було відомо вузькому колу посвячених», — зазначив Лещенко у своєму телеграм-каналі.