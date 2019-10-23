Кулеба розповів про важливість збільшення квот на експорт українського м’яса птиці

Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці у «Фейсбук», що Кабінет міністрів України схвалив проект змін в Угоду про асоціацію з ЄС, що передбачає збільшення з 20 до 70 тисяч тонн безмитних квот на експорт української птиці на європейський ринок.

За словами віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, це означає, що Україна знаходить новий баланс у торговельних відносинах з Європейським союзом по конкретних позиціях.

Дмитро Кулеба зазначив, що схвалений Кабміном проект змін в Угоду про асоціацію з ЄС, підготовлений Тарасом Хитанням і Тимофієм Миловановым, має дуже важливе значення. Вся справа в тому, що він передбачає збільшення безмитних квот на експорт української птиці на ринки Євросоюзу з нинішніх 20 тисяч до 70 тисяч тонн.

За словами віце-прем’єра, це означає, що Україна і Європейський союз знаходять новий баланс у торговельних відносинах по конкретних позиціях. В даному випадку важливо не обмежуватися лише м’ясом птиці, а рухатися далі, знаходячи такий же баланс і по іншим товарам. Україна має не лише нарощувати обсяги свого експорту в ЄС, але і збалансувати його за всіма позиціями.