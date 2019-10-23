Зеленському довіряють понад 80% українців, – опитування

80,4% українців довіряють президентові Володимирові Зеленському. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

На запитання про ті, наскільки респонденти довіряють чи не довіряють певним соціальним інституціям, 42,8% із них відповіли, що повністю довіряють президенту України, 37,6% — що скоріше довіряють главі держави; 4,5% розібрали варіант «зовсім не довіряю». При цьому 7,4% опитаних не змогли відповісти на це запитання, — пише the Бабель.

19,3% українців повністю довіряють і 31,8% скоріше довіряють Кабінету міністрів, 9,2% зовсім не довіряють. Верховній Раді повністю довіряють 15,1% респондентів і 31,9% — скоріше довіряють, тоді як 12,5% заявили, що зовсім не довіряють парламенту.

Дослідження проходило з 27 серпня по 23 вересня у 110 населених пунктах у всіх областях України, крім анексованого Новини та непідоконтрольних територій Донбасу. У результаті польового етапу дослідження, який тривав з 8 по 20 вересня, було опитано 2 035 респондентів.

У жовтні соціологи вперше зафіксували падіння рейтингу Зеленського. За даними опитування КМІС, у середині жовтня позитивно до діяльності президента Зеленського ставилися 66% опитаних (73% у вересні); негативно — 9%, у вересні таких було 7%.

Крім того, зниження рівня підтримки зафіксували також у членів президентської команди. Так, прем’єр-міністра Олексія Гончарука підтримували тільки 10% (у вересні — 17%), спікера Дмитра Разумкова 27% (у вересні — 33%).