Були голі, їли сиру цибулю: в Одесі мати кинула на ставку 6 дітей

В Одесі мати залишила на 2 доби на вулиці своїх шістьох дітей, в результаті чого вони потрапили в лікарню і притулок.

Про це повідомляє в середу, 23 жовтня, «ТСН». Відзначається, що малюки разом з 16-річним двоюрідним братом весь цей час провели на березі ставка і дитячому майданчику.

«Тут була купка речей. Дівчинка сиділа і їла сиру цибулю. Вона була боса. У хлопчика волочилися колготи. Вони були абсолютно голі, в тоненькій маєчці на бретельках», – розповіла очевидиця Ельвіра Мінаєва.

На всі питання діти відповідали, що їх залишили під наглядом старшого брата і матір скоро повернеться. Стривожені місцеві жителі, не дочекавшись жінки, викликали поліцію. Всіх спочатку забрали в районне відділення, а звідти двох молодих хлопчиків, однорічний і трирічний, в лікарню. Чотирьох старших дітей від п’яти до восьми років помістили в притулок.

«В однієї дитини гостра респіраторна вірусна інфекція. Друга – здорова. Діти знаходяться у нас в задовільному стані», – поділилася головний лікар Одеської міської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова.

Відзначається, що під деревом на березі ставка залишилися речі дітей: трохи одягу, білизни, подушки, порожній пакет з-під молока. Діти розповіли, що мати пішла шукати роботу, щоб купити їм морозива. Що ночували на вулиці – заперечували, але де саме провели холодну ніч, пояснити так і не змогли.

Як стало відомо співробітникам служби у справах дітей, 32-річна мати разом з дітьми жила в селі Подільського району. До Одеси приїхала в пошуках заробітку, але тут зі знімного житла сім’ю вигнали.

Мати зайнялася збором документів для того, щоб забрати малюків. Ніяких санкцій до неї не застосовували.

Їли сиру цибулю: в Одесі мати кинула на ставку 6 дітей

Скріншот з відео