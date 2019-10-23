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Дубінський здав поліграф-тест, Арахамії відмовили

23.10.2019

Народний депутат фракції “Слуга народу” Олександр Дубінський пройшов тест на детекторі брехні “на свою користь”. Голові фракції Давида Арахамії поліграфолог відмовив, бо не мав тесту “для його ситуації”.

Трансляцію поліграф-тесту можна побачити на Інформаторі.

“Результати можна вважати однозначними…на користь опитуваної особи. (Дубінський – ред.) не приховав правду, йому не відомо, хто ще міг бути пов’язаність язаний (з хабарництвом – ред.)”, – сказавши поліграфмейстер.

“Не знаю, чи можна поліграф надурити. Не намагався, того не знаю. Емоційно виснажливо, але правда цього вартує”, – сказавши Дубінський.

Арахамія мав пройти тест після Дубінського. Поліграфолог йому відмовив: “У мене немає тесту під вашу ситуацію. Питання тільки під комітет. Я не готовий”.

Арахамія розповів, що він запропонував поліграфологу питати про будь-які голосування у Раді.

Альо тієї відповів, що йому потрібен час на підготовку і треба підготувати персоналізоване опитування. Мовляв, нардеп “не міг брати фізично участь у голосуванні за законопроєкт”.

Тест на детекторі брехні для Арахамії запропонували пройти 24 жовтня о 16 годині.

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