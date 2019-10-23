Завтра в Україні буде тепло, в східних областях пройдуть дощі

У четвер, 24 жовтня, в Україні збережеться тепла погода, на сході місцями пройдуть дощі.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

На сході місцями пройдуть дощі, температура вночі до +6°, вдень до +17°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Вночі температура до +6°, вдень до +20°.

На заході України без опадів. Температура вночі до +5°, вдень до +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +2°, вдень до +17°. У центрі без опадів, температура вночі до +6°, вдень до +19°.

За народним прогнозом, 24 жовтня – Філіпа, Теофана. Місяць на Філіпа в тьмяною серпанку – до негоди (снігопаду). Зійди – провісник морозу. Вітер подув з півночі – до великих холодів.