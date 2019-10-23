«Будуть бити»: 28 жовтня депутатів з президентської фракції чекає «розбір польотів»

Заступник головного редактора видання «Країна» Світлана Крюкова опублікувала інсайд, згідно з яким у понеділок, 28 жовтня народних депутатів з президентської фракції збирають на нараду.

За її інформацією, явка для «слуг народу» обов’язкове.

«Дорогі зелені кнопочки. Інформую. У понеділок у вас збори. В порядку денному: ситуація у фінансовому комітеті, депутат Шевченко в ефірі російського ТБ і «вирішувала» Медяник», — написала вона у своєму телеграм-каналі з посиланням на лист, розісланий парламентаріям.

У повідомленні сказано, що збір буде ввечері 28 жовтня. Також там говориться: «Увага, можливе прийняття фракцією принципових рішень».

«Явка обов’язкова. Будуть бити», — додала Крюкова.

Нагадаємо, нардеп від «Слуги народу» В’ячеслав Медяник погорів на тому, що прямо в сесійній залі Верховної Ради в листуванні обговорював, як можна «вирішити» питання з прокуратурою.