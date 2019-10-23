«Яким буде курс долара в Україні?»: Гончарук оприлюднив прогноз на 2020 рік

Представники уряду української держави заклали курс гривні на наступний рік у розмірі 24 гривень і 80 копійок за один американський долар.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Так, згідно з оптимістичним прогнозом уряду, середній курс долара США в Україні буде приблизно на рівні 24,8 гривні за «бакс». У свою чергу глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук заявив: «Середній курс у наступному році 1 грн до 1 долара – в консервативному прогнозі закладено 27 порівняно з 28,2 як у нас це передбачалося весни. І в оптимістичному – якщо економіка буде рости сильніше, то ми закладаємо курс 24,8». В цей же час Олексій Гончарук додав, що чим швидше буде рости економіка в країні, тим сильніше буде зміцнюватися гривня.

Нагадаємо, раніше сьогодні ми вже повідомляли, що Вадим Иосуб розповів журналістам видання Факти, що наступного тижня варто очікувати незначного подорожчання американської валюти. На думку аналітика компанії «Альпарі», курс підніметься до позначки 25,4-25,5 гривні за долар на міжбанку і на готівковому ринку.