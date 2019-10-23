«Що ж буде зі «Сватами»?»: У Добронравова розповіли про подальшу долю серіалу

Днями в Мережі була оприлюднена новина про те, що відомий багатьом телеглядачам популярний телесеріал «Свати» чекають глобальні зміни.

Зокрема, мова йшла про те, що проект буде закритий, а акторський склад повністю змінений.

У свою чергу представник актора з Російської Федерації Федора Добронравова в інтерв’ю журналу StarHit прокоментував такого роду чутки.

Він, зокрема, підкреслив, що сьомий сезон «Сватів» вийде на екрани, а учасники проекту, а також сам особисто Федір Добронравов не мають наміру залишати серіал. Представник російського актора розповів: «Майбутнє серіалу буде таким же щасливим, як і минулі шість сезонів. Так каже Федір Вікторович. Він залишається в шоу, на носі випуск продовження. Наскільки я знаю, акторський склад не зазнає сильних змін. Все інше надумано. Назва не зміниться. І проект ніхто не залишав».

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що зйомки сьомого сезону популярного серіалу «Свати» можуть призупинити. Так, творці серіалу заявили про те, що проект залишають відразу кілька акторів. Відомо, що зйомки нового сезону почалися дуже давно, була знята більша частина матеріалу, проте потім призупинили роботу через конфлікт між Україною і Росією.