Потрібно скасувати: Дубілет назвав друк законів «дивним анархізмом»

Кабінет міністрів України вніс у Верховну Раду законопроект, який пропонує скасування обов’язкової друку законів і підзаконних нормативних актів в газеті «Урядовий кур’єр».

Про це заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

Саме він і є ініціатором даного законопроекту. Міністр розповів, що наштовхнуло його на цю ідею.

«Кілька тижнів тому Рада прийняла закон, який Кабмін дуже чекав — у нас під нього вже був передбачений комплекс заходів. І от, на наступний день, коли закон повинен був вийти в газеті і, таким чином, вступити в силу, ми виявили, що цього не сталося. Чому? Тому що співробітники друкарні сказали, що текст не помістився, і вони вирішили перенести його на наступний день! Цей випадок був непорозумінням (напевно), але взагалі маніпуляції з друкарнями для відтягування набрання чинності законів траплялися в історії України не раз», — написав він.

А ось у пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що після його прийняття документів Кабміну, включаючи проекти Держбюджету, будуть публікуватися в Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

«Це аргументується тим, що на друк та розповсюдження газети держава недоцільно витрачає фінансові, матеріальні і людські ресурси. В той же час вся інформація про законах і підзаконних нормативних актах все одно дублюється на офіційних веб-сторінках органів виконавчої влади», — резюмували в уряді.