Юрій Шуліпа: Поле для тренувань. Досягне Кремль своїх цілей в Каталонії?

Історично має сильну націоналістичну ідею каталонизма, Каталонія в різний час раніше намагалася проголосити свою незалежність від Іспанії і до теперішнього часу добилася автономії, найбільш широким з усіх подібних регіонів європейських країн і офіційного статусу каталонської мови (поряд з баскським, галисийским і валенсійським).

В даний час часто йдеться про прагнення цього регіону стати незалежною державою як про найбільш масовий і близькому до реалізації сепаратистському русі в Європі. 27 жовтня 2017 року влада автономії в односторонньому порядку проголосили незалежність від Іспанії і освіта Каталонської Республіки, що не було визнано урядом Іспанії.

Завдання Кремля полягають у створенні паралельної реальності, а в реалії зони нестабільності на території країни, члена Європейського Союзу. Кремлю вдалося створювати сірі зони на територіях Молдови, Грузії та України, з псеводореспубликами під управлінням тимчасової російської окупаційної адміністрації.

Таку ж зону нестабільності зараз намагається створити Кремль на території Іспанії, щоб Каталонія через свої сепаратистські рухи остаточно фактично відокремилася від Іспанії і стала підконтрольною Кремлю. Кремль з допомогою своєї агентури, своїх молодчиків з ПВК, як колишніх, так і діючих в офіційному статусі розвідників, спецслужбістів, різних ботоферм, активної пропаганди та ін., речей, намагається розгойдати в цьому регіоні ситуацію.

Каталонія для Кремля, це поле для тренувань його агентури і пропаганди по дестабілізації суспільно-політичної ситуації та створення вогнища нестабільності на території країни-члена ЄС.

Іншими словами, Путін і його ОЗУ хочуть домогтися появи нового непізнаного Іспанією і світовим співтовариством анклаву на території Європейського Союзу, для того, щоб маніпулювати не тільки Іспанією, Францією, але і чинити тиск на керівництво ЄС.

Юрій Шуліпа