Сивохо йде з шоубізу

Сергій Сивохо заявив, що йде з шоу-бізнесу, щоб присвятити себе роботі в РНБО на посаді радника секретаря з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Про це повідомляє видання «Новости Донбасса».

Гуморист додав, що хоче зосередитися на питаннях гуманітарної політики.

«Я ж радник, я буду пропонувати якісь заходи, якісь кроки, може бути, і в законодавчому, і в виконавчому плані. Буду пропонувати людям, які входять в сферу інтересів РНБО», — сказав він.

Відзначається, що Сивохо був креативним продюсером студії «Квартал 95» і тренером у проекті «Ліга сміху».