Жовта сукня леді Зе назвали «смертельною образою» для японського імператора

У вівторок, 22 жовтня, Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь в інтронізації японського імператора Нарухіто в Токіо (Японія).

В імператорському палаці чекали гостей, які повинні були дотримуватися суворий дрес-код — white tie (англ. — «біла краватка»).

«Країна» вже писала, що президент Володимир Зеленський був у фраку, білій накрохмаленій сорочці і такого ж кольору жилеті, а на шиї — біла краватка-метелик, як і вимагає дрес-код.

А перша леді прийшла в довгій сукні в підлогу і рукавичках, відповідним довжині рукавів. В руках був клатч в тон, а на ногах — закриті туфлі. Фрак і плаття для пари створив український дизайнер Іван Фролов (FROLOV), а взуття леді Зе була від вітчизняного бренду Kachorovska.

Волосся Олени прикрашала шпилька у вигляді стрічки з розсипом страз.

Аксесуари Олени Зеленської, фото: прес-служба Івана Фролова

Відзначимо, що в соціальній мережі Facebook розгромили образ Олени Зеленської в пух і прах.

Багато пишуть про те, що сукня погано сидить, виглядає вайлувато і абсолютно не доречно для такого заходу. Також выссказывается думка, що за етикетом до імператора Японії ніхто не має права приходити в одязі жовтого.

До речі, для японців жовтий – це колір золота, символ сонця і божественної влади. Також є формулювання, що «цей колір позначає сонячне світло і природу в Японії. Це найпопулярніший колір у флорі, мистецтві, одязі і садівництві. На далекому сході Японії люди вважають жовтий колір священним, а на заході він означає зраду або зрада».

Зокрема, письменник Павло Бондаренко стверджує, що якщо хтось попадеться на очі імператора в одязі жасминового кольору — це смертельна образа його величності.

«На прийомах у імператора Японії в жовтий (гардениевый, він же жасминовий) колір мають право одягатися тільки члени імператорської родини, це колір крон-принца. Якщо хтось з’являється перед очима імператора в жасміновий — це смертельна образа його величності. За це раніше рубали голови на місці», — пише Бондаренко.

Оксана Бучинська з Тернополя в своєму пості на «Фейсбуці» повідомила, що представники всіх іноземних представництв і місій ніколи не надягають жовтий колір на прийоми в Японії або навіть в посольство цієї країни.

«Тому що це неповага до імператора, або людина демонструє родинні зв’язки з імператором», — заявила вона.

Справедливості заради відзначимо, що відтінок сукні леді Зе не входить в палітру «заборонених квітів» в Японії. Це сонячний жовтий, але не гардениевый.

Олена і Володимир Зеленские в Японії, фото: instagram.com

У вільної електронної енциклопедії «Вікіпедія» є стаття, присвячена заборонених квітів у Японії. Там уточнюється, що система заборонених квітів була вироблена в VIII столітті. До неї входило сім кольорів: сумаховый, блідо-зелений, блідо-червоний, жовто-рудий, темно-фіолетовий, гардениевый, темно-червона і темно-саппановый.

У XIX столітті заборона була знята з усіх кольорів, крім сумахового, жовто-рудого і гардениевого.

У статті про символіку кольору в японській культурі стверджують, що сумаховый колір використовувався тільки для верхнього одягу Імператора Японії. Він був заборонений для застосування ким завгодно, крім японського монарха. По сьогоднішній день церемоніальна японська одяг імператора під час интронации фарбується тільки в цей сумаховый колір. Його добувають з плодів сумаха (Rhus succedanea) — японське воскове дерево.

Тканина сумахового кольору, фото: color-harmony.livejournal.com

Жовто-рудий — це колір верхнього одягу крон-принца Японії, а гардениевый — запасний заборонений колір, замінник жовто-рудого кольору. Виробляється з плодів гарденії жасминової (Gardenia jasminoides).

Дозвіл на носіння даного кольору могло бути надано імператорським рескриптом.

Як стверджує дизайнер Іван Фролов, сонячно-жовтий колір сукні-футляра першої леді був обраний з палітри, яка відповідає японським традиціям, адже згідно з нею певні відтінки можна носити тільки в конкретні сезони.

До речі, на вечорниць прийом до японському імператорові Олена Зеленська прийшла в іншому вбранні від українського бренду FROLOV. Це вбрання небесно-блакитного кольору.

Подружжя Зеленських на вечірньому прийомі у імператора, фото: facebook.com/пресс-служба Івана Фролова

Зеленська воліє носити саме брючні костюми. Блакитний відтінок також було обрано не просто так – в Японії він вважається одним з традиційних осінніх квітів. Доповнювали образ рукавички, клатч-конверт в тон, а також дорогоцінна шпилька, розповіли у прес-службі бренду FROLOV.

Зачіска першої леді була прикрашена шпилькою, фото: прес-служба Івана Фролова