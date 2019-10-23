Депутатка «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк покликала відомого поліграфолога прямо в комітет

Депутатка фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк заперечує, що брала гроші за голосування в комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, – і організує проходження поліграфа для себе й своїх колег.

У Facebook вона заявила: «Я утрималась від голосування за законопроєкт про оціночну діяльність і ліквідацію корупційних схем за кількох причин.

Перші два проєкти мають корупційну складову. Фролова – лобіює оцінщиків. Качури – лобіює І.яценка. Третій – Залізняка – не вирішує проблем з майданчиками, не гарантує, що ФДМУ в короткі рядки розробить якісне ПЗ.

Напередодні робоча група визначила програму дій з ліквідації всіх майданчиків: АРМА, СЕТІВ, оцінщиків та Прозорро. А проводити засідання комітету всупереч рішенням робочої групи – дивна така неконструктивна позиція голови.

Ліквідувати прокладки Прозорро окремим законом – неможливо, бо, щонайменше, всередині нашої фракції є лобісти Прозоро. А ліквідувати всі майданчики разом – цілком реально».

Василевська-Смаглюк зазначила, що, будучи журналістом, робила сюжети про «майданчики І.яценка» і знає, як їх можна обійти, занижуючи вартість нерухомості, – а в «святість Прозорро» не вірить.

«Порочити своє прізвище підозрами, ніби я взяла якісь кошти, не дозволю», – депутатка.

«Тому на завтра запросила відомого та незалежного поліграфолога в комітет, де пройду поліграф сама і надам кабінет, устаткування, спеціаліста усім бажаючим народним депутатам, фігурантам даного скандалу. Усі мої підписники зможуть подивитися на цей процес онлайн. Замовляйте поп-корн», – заявила Василевська-Смаглюк.

«Допуск для ЗМІ передбачено. Анонс буде додатково», – додала вона.

Окрім цього, Василевська-Смаглюк запевнила керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, що «готова першою надати всі необхідні свідчення в цьому кримінальному провадженні».

«Відчуваю, що Данило Гетманцев, якого я поважала та бачила у ньому професійного та порядного керівника, жалкує через те, що під впливом емоцій пішов у ВП і обізвав всіх, хто пішов проти його волі, корупціонерами. Так тепер після шкірного Гетманцев ходитимете в ОП? Запрошую також його пройти поліграф», – заявила вона.

Василевська-Смаглюк очолює підкомітет із питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Президент Володимир Зеленський вимагав від депутатів фракції «Слуга народу», які входять до фінансового комітету Верховної Ради, пройти поліграф після того, як група депутатів на чолі з Дубінським завалила в комітеті антикорупційний законопроект.

Раніше 11 депутатів «Слуги народу», які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні 30 тисяч доларів за підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

Річ в електронних майданчиках, які пов’язаність язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники за пересилку даних отримують із кожної оцінки 500 – 1 800 гривень.

Тепер внесено законопроєкт № 2047, який дозволив би ліквідувати цю «схему», але альтернативний законопроєкт № 2047-1 «слуг народу» дозволяє її зберегти.

Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар’я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

Депутат Олександр Качура сам висловив бажання пройти «детектор брехні».Він був одним із головних ініціаторів законопроекту №2047-1.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та його соратник Олександр Дубінський вирішили разом пройти «детекторі брехні» 23 жовтня в 20:00 – з трансляцією.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.

У серпні 2018 року «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з «Відродження» Антона І.яценка, «викачали» 23 млн на схемах посередництва.