«Надмірне втручання», — «Схеми» відреагували на дозвіл ДБР на доступ до матеріалів про відпочинок Порошенко на Мальдівах

Редакція програми «Схеми: корупція в деталях» вважає, що Державне бюро розслідувань отримало доступ до надмірного обсягу даних, що стосуються підготовки журналістського розслідування про відпочинок Порошенко на Мальдівах.

Про це сказано в заяві редакції, опублікованому на сайті «Радіо Свобода».

«Оскільки відомство розслідує можливе перевищення повноважень екс-президентом Петром Порошенком, незрозуміло, як в офіційному встановленні цього факту можуть допомогти обліки робочого часу журналістів, операторів та водіїв програми, їх зарплати і внутрішня комунікація», — йдеться в заяві редакції програми розслідувань.

Журналісти відзначають, що такий пильний інтерес ДБР створює ризики для розкриття джерел інформації.

«Зрозуміло, що виконати в повному обсязі рішення неможливо — наприклад, редакція не буде надавати листування журналістів і дані про редакційному процесі підготовки програми розслідувань. Тому не можна виключати, що правоохоронці навмисно придумали підстави для отримання права на проведення обшуків», — заявляють у редакції.

У «Схемах» підкреслили, що в серпні на прохання ДБР вже надавали слідчим офіційні запити, які журналісти відправляли в ході підготовки матеріалу, і відповіді на них.

«Тому незрозуміло, навіщо для подальшого співробітництва слідчим знадобилося застосовувати інструмент примусу, під загрозою обшуків», — дивується редакції.

Зараз «Схеми» консультуються з адвокатами про те, які існують законні юридичні інструменти захисту від такого надмірного втручання в роботу журналістів.