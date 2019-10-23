Трамп особисто наказав заблокувати військову допомогу Україні, — Тейлор

Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор в своїх свідченнях в Конгресі США у справі про імпічмент Трампа підтвердив, що американський президент особисто наказав призупинити надання Україні військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на опублікований УП переклад виступу Тейлора.

«Під час чергового захищеного конференц-дзвінка з Радою національної безпеки 18 липня я почув, як співробітниця бюджетного управління сказала, що вони затримують виділення Україні військової допомоги на оборону, але не могла пояснити, чому», — сказав він, додавши, що пізніше і в режимі, коли їх не чули інші, ця ж співробітниця РНБ сказала, що її начальник доручив зупинити виділення коштів у рамках допомоги Україні до подальших вказівок.

У підсумку Тейлор дізнався, що наказ заблокувати допомогу Україні виходив від президента Трампа.

«Я дізнався від бюджетного управління СНБ, що це вказівка надійшла від президента (Дональда Трампа. — Ред.) главі адміністрації РНБ, і далі — в це (бюджетне) управління», — повідомив він Конгресу США.