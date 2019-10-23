“Нафтогаз” розкритикував заяву Кличка про початок опалювального сезону в Києві

“Нафтогаз” вважає передчасним рішення про початок опалювального сезону у Києві 25 жовтня, оскільки за прогнозом почекай ще тиждень буде тепла погода.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

“Не хочемо псувати настрій пану Кличку, але за прогнозом почекай ще тиждень буде тепла погода. Найближче похолодання у наступний вівторок – буде до +8, а вже у понеділок (4.11) прогнозують до +11″, – підкреслили в “Нафтогазі”.

У компанії зауважили, що з наступного тижня розпочинаються шкільні канікули і опалювати порожні класі немає сенсу.

“Ми розуміємо хвилювання за температурний режим у лікарнях та садочках, але, можливо, варто підійти до підключення вибірково. Щоб кияни могли зекономити свої кошти і не опалювати повітря”, – йдеться у повідомленні.