«Ми будемо друзями!» Хор Верьовки записав скандальне звернення до Росії

Артисти хору Верьовки потрапили в новий скандал з «миролюбним» зверненням до росіян і Донбасу.

В YouTube було оприлюднено відео, на якому артисти розповіли про свої тісні зв’язки з Росією, назвавши війну на сході України «політичними іграми».

Так, від представників хору звучали такі слова:

«Мені ділити з Росією нічого. Те, що у нас відбуваються якісь політичні ігри… Я не хочу втручатися. Я за мир».

«Я звертаюся до російським матерям, вони не хочуть, щоб їх сини гинули на війні проти своїх же братів».

«Я хочу просто світу. Давайте за мир».

«Ми були друзями, хочемо бути друзями і будемо друзями. Давайте доведемо світу: вони помиляються, що можуть нас розсварити. Мир вам».

Звернення артистів не оцінили користувачі мережі, що помітно також по співвідношенню лайків і дизлайків: 28 проти 704 станом на 23:00.

«А ви бували з гастролями на лінії вогню, там де ваші російські брати вбивають українців?» «Просто світ — це капітуляція», «Хор вірьовки і мила», «Чий сценарій? Хто напоумив?» «І ці люди виконують гімн України…» — обурюються українці.