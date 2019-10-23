Таран: Сивохо пропонує відновити виплату пенсій в ОРДЛО, за інвалідність «на фронті», напевно, у тому числі

Політолог Сергій Таран у своєму блозі пише про те, що новопризначений в РНБО фахівець з нацбезпеки комік і шоумен Сергій Сивохо вже озвучує своє бачення реінтеграції Донбасу. Перші наміри вже, як мінімум, насторожують.

Сергій Таран пише, перше, що заявляє Сивохо – «формула Штайнмайера» – це добре, тому що це шлях до миру і припинення вогню. Друге – погана пропаганда на окупованих територіях, виявляється, працювала з «двох сторін». Третє – треба терміново виплачувати пенсії на окупованих територіях, за інвалідність «на фронті», напевно, потрібно розуміти, теж.

Політолог зазначає, нічого іншого від оратора Антимайдана Януковича важко було очікувати. Тільки от є побоювання, що з такою «реинтеграцией» реінтегрувати нам доведеться не тільки Донбас. Сивохо вже пообіцяв, що спектр його обов’язків нічим не обмежений, тому він буде активно пропонувати різні кроки, які будуть сприяти якнайшвидшому врегулюванню війни на сході України.