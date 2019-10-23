У Тернопільській області підліток вкрав автомобіль

Штраф від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років загрожує 16-річному жителю Теребовлянського району. Хлопець, випивши зайвого, вирішив покататися на чужому автомобілі.

Про це пише За Збручем.

Підозрілий автомобіль поліцейські помітили, патрулюючи вулиці районного центру. Іномарка їхала по місту з порушенням правил дорожнього руху, тому правоохоронці зупинили транспорт. В ході спілкування з водієм працівники поліції встановили, що хлопець неповнолітній, до того ж з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Правопорушник відразу зізнався, що автомобіль він викрав з території місцевого підприємства, де тимчасово не працював. Він знав, де зберігаються ключі від іномарки, тому випивши зайвого, вирішив проїхатися по місту.

Тепер неповнолітній доведеться відповідати перед законом не лише за адміністративне правопорушення відповідно до частини 1 статті 130 Купап України, але й у відповідності з частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України, повідомляють в поліції.