На Буковині Mercedes задавив на смерть лежачого на дорозі пенсіонера

У Хотинському районі Буковини водій переїхав пенсіонера, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий помер.

Про це кореспонденту ГолосUA повідомили у Відділі комунікації поліції Чернівецької області.

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення від 42-річного мешканця Хотинського району. Заявник повідомив, що скоїв наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі.

«Правоохоронці встановили, що на одній з автодоріг міста Сторожинець, водій «Mercedes Vito», здійснив наїзд на 70-річного місцевого жителя, який лежав на проїжджій частині дороги. В результаті дорожньо-транспортної пригоди чоловік загинув на місці події», — розповіли в прес-службі.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.