Втікач з ЛНР розповів про російської військової техніки в Донбасі

Служба безпеки України (СБУ) відзвітувала про проведення спецоперації, в рамках якої колишній боєць самопроголошеної Луганської народної республіки (ЛНР) був вивезений з непідконтрольних Києву територій. Про це повідомляється на сайті СБУ.

У повідомленні відомства зазначається, що в ході допиту затриманого СБУ та слідчі органи України отримали відомості про діяльність силових відомств самопроголошеної республіки, а також про наявність на її території «російської військової техніки».

Також в СБУ повідомили, що передав їм відомості екс-боєць ЛНР почав службу в армії республіки в 2017 році «з-за фінансових труднощів». «Не отримавши обіцяних грошей і розчарувавшись в фейкових ідеї “молодої республіки”, він незабаром покинув бойовиків», — йдеться в повідомленні.

Відомство провело власну перевірку діяльності затриманого і не виявило доказів його участі у військових діях. З урахуванням цієї інформації, а також зважаючи співпраці з українськими правоохоронними органами, суд прийняв рішення звільнити чоловіка від кримінального переслідування.

Раніше в СБУ повідомили про затримання ще одного військовослужбовця ЛНР. У відомстві пояснили, що викрасти чоловіка вдалося завдяки спецоперації контррозвідки. Затриманий раніше був оголошений в розшук за підозрою в терористичній діяльності і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

До цього в ЛНР затримали агента СБУ, якого міністерство держбезпеки республіки підозрює в причетності до терактів на її території. У відомстві уточнили, що затриманий брав участь у підготовці як мінімум «чотирьох гучних терористичних актів», які відбулися в 2016 і 2017 роках.