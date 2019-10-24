Північний Кавказ припинився кладовищі федеральних мільярдів

Діяльність Міністерства Російської Федерації у справах Північного Кавказу Рахункова палата вже не перший раз визнала неефективною. Бюджетні гроші (мільярди рублів!), виділені на підтримку реального сектора економіки цього регіону, з розумом знову витратити не вдалося.

Міністри змінюються. Але більше нічого не змінюється

Аудитор Рахункової палати Росії Світлана Орлова (та сама, що колишній губернатор Володимирської області) на засіданні колегії відзвітувала про підсумки перевірки Минкавказа. Перевіряла вона, як реалізується державна програма соціально-економічного розвитку регіонів Північного Кавказу, прийнята ще в 2014 році.

У відповідність з цією програмою, міністерство щорічно виділяє місцевим властям субсидії на підтримку найбільш значущих інвестпроектів. Розподіляються вони по лінії розвитку корпорацій, які є в кожному регіоні Північного Кавказу (а є і ще більша, головний корпорація, підтримуюча найбільші проекти на Північному Кавказі).

Так от, як встановила Орлова, вся ця система не працює. З початку 2017 року на підтримку інвесторів було асигновано 11,2 млрд рублів, однак з 27 запланованих проектів реальні гроші виділені лише на вісім. У 2017 році для співфінансування проектів було залучено лише 22% запланованих коштів, а в минулому — лише 36%.

У Дагестані не укладено угоду з корпорацією розвитку, а в Північній Осетії взагалі не встановлені правила відбору інвестпроектів.

Подібні «чорні кулі» Рахункова палата выкатывала Минкавказа і раніше. Скажімо, за підсумками 2017 року з’ясувалося, що вдалося досягти лише третини запланованих показників розвитку федерального кола. Міністерство витратило лише 45% виділених коштів (з них у грудні — 32%). У 2017 році, як встановила Рахункова палата, повинні були бути реалізовані 11 інвестпроектів, а реально завершити вдалося тільки один — будівництво заводу з виробництва алюмінієвого профілю в Інгушетії.

Матеріали попередньої перевірки Рахункової палати були передані в уряд Росії, а також у Мінфін, Генеральної прокуратури і ФСБ. Офіційно — для прийняття управлінських рішень. З тих пір вже і міністр у справах Північного Кавказу змінився: місце Льва Кузнецова зайняв Сергій Чеботарьов. Але, як видно, по суті нічого не змінилося.

Лесняк: держава витрачає мільярди, щоб залучити мільйони

— На жаль, передбачена держпідтримка регіонів і її реалізація — речі неспівставні, — говорить радник президента Російсько-азіатського союзу промисловців і підприємців (РАСПП) Дмитро Лесняк. — Ті гроші, які держава направляє для поліпшення інвестиційного клімату та створення нових робочих місць, можна було б направити на соціальну сферу того ж регіону і поліпшити життя людей (побудувати нові лікарні, школи та інші об’єкти соціальної інфраструктури). А в подальшому це б поліпшило та інвестиційний клімат в даному регіоні.

До того ж є питання до розумності використання бюджетних коштів. Неможливо виділити кілька мільярдів, щоб залучити кілька мільйонів інвестицій. Це недоцільно, але на практиці саме так часто і відбувається.

«СП»: — Ви розповідаєте про негативний досвід. А як система держпідтримки повинна працювати?

— Для регіонів і інвестиційного клімату найважливіше — це фіксована податкова ставка, яка довгий час не змінюється ні в яких сферах бізнесу. Інший важливий момент — захист інтересів працівників, то є нормальна діяльність профспілок. Також повинні бути податкові пільги для тих чи інших напрямків бізнесу в різних регіонах. І тільки при дотриманні цих умов інвестиційний підхід стане нарешті результативним.

Альохін: чиновників з проектним мисленням — одиниці

— Пам’ятаю, цього літа на прес-сніданку тоді ще т.в.о. губернатора Курської області Роман Старовойт сказав, що всякого роду вільні економічні зони, технопарки та інші аналогічні інструменти залучення інвесторів не працюють. Головна його думка була в тому, що повинен ставати інвестиційно-привабливим весь регіон, а не його частину, — розповідає «Вільній пресі» президент Асоціації соціальних підприємців Роман Альохін. — Тобто треба не заштовхувати інвестора на конкретні майданчики, а знаходити території в регіоні, які будуть відповідати умовам кожного конкретного проекту.

«СП»: — Ви як бізнесмен з Старовойтом згодні?

— Повністю згоден! Давно пора переходити до проектного управління та фінансування в усьому. Тобто ми шукаємо інвесторів, які відповідають потребам території з екології, інфраструктури, кваліфікації кадрів, що є в надлишку в конкретних місцевостях, і «тягнемо» їх у свій регіон.

Показуємо всі можливі території, укладаємо угоду і робимо з порожньою території майданчик знову-таки під конкретного інвестора — з усіма комунікаціями та інфраструктурою. Далі захищаємо проект на федеральному рівні і вже під нього отримуємо субсидування, після попередньої перевірки його ефективності економістами з федерального Центру.

«СП»: — Звучить красиво і правильно. Але чи готові сьогоднішні чиновники до такої проектної роботи на результат?

— Судячи зі звіту Рахункової палати, з якими я ознайомився, і з того, що відбувається в регіонах, до такої проектної роботи готові лише одиниці регіональних керівників. Відповідно, завданням федеральної влади — шукати таких керівників і оцінювати їх результати у відповідності з жорстким критерієм ефективності залучення інвесторів

А в цей час

Ехо численних скандалів навколо економіки Північного Кавказу докотилося і до Сполучених Штатів. За повідомленнями американської преси, у вівторок там імміграційними агентами США недалеко від Маямі (штат Флорида) заарештований екс-глава компанії «Курорти Північного Кавказу» Ахмед Билалов, який перебуває в міжнародному розшуку.

Щодо Ахмеда Білалова в Росії в 2013 році було заведено кримінальну справу за звинуваченням у причетності до «необґрунтованим витратам коштів на поїздки керівництва компанії в країни далекого зарубіжжя з використанням елементів розкоші» з бюджету «Курортів Північного Кавказу». Як повідомляла Генпрокуратура, для перельоту Ахмеда Білалова у Францію, Великобританію та інші країни, серед іншого, замовлялися чартерні рейси на суму близько 80 мільйонів рублів.

Інша кримінальна справа порушена і відносно брата Білалова Магомеда. Брати разом контролювали компанію «Червона поляна», яка відповідала за будівництво комплексу «Горки місто» під Сочі. Строки будівництва об’єкта виявилися зірвані.

Магомед Билалов також був одним з найбільших акціонерів «Національного банку розвитку бізнесу». За даними МВС РФ, банку виділили понад 5 мільярдів рублів на олімпійське будівництво в Сочі, однак згодом кредитну організацію оголосили банкрутом.