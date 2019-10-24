Росія — щедра душа. І гаманець

Вирішили піти по класиці. У радянські часи з нашою країною дружили країни Варшавського Договору, яким просто діватися було нікуди, і країни Азії, Африки, які робили вигляд, що будують соціалізм, а насправді сиділи у нас на шиї, звісивши ніжки. Тубільці-тубільцями, папуаси-папуасами, але вигоду свою усікли швидко.

Радянський Союз, сам ніколи особливо не шиковавший, годував всю цю ораву бананових і кокосових республік, де правили різні хмыри, людожери і терористи. Головне було повісити на стінку портрет Леніна і почати потім вішати на ліхтарях багатіїв та латифундистів. Ці люди більше всього на світі обожнювали автомати Калашникова, які ми постачали їм літаками, і наші гроші. Іноді, втім, ми просто споруджували їм які-небудь ГЕС взагалі безкоштовно – віддасте, коли побудувати комунізм. Досі чекаємо. Тим більше, що історія ходить колами. З тією лише різницею, що тепер з нами навіть Східна Європа не дружить, і азіати живуть вже багатше нас. Але Африка як і раніше, наш резерв.

Задружим з африканцями, земляками Пушкіна, і створимо могутній кулак проти Америки та інших англосаксів. А щоб наші африканські друзі не сумнівався в щирості наших почуттів, ми пробачимо їм 20 мільярдів доларів боргу. І зробимо це в той момент, коли за межею бідності перебуває кожен сьомий житель Росії – цілком африканська, до речі, статистика. Коли половині громадян вистачає лише на комуналку і жратву. Півкраїни в кредитах, а прострочених боргів на десятки мільярдів рублів. І після Криму реальні доходи безперервно падають. Саме час пробачити борг африканцям. Ми потерпимо, а ось діти Африки далі голодувати не можуть. Скажи мені, хто твій друг, як говориться.

Я до Африки ставлюся з симпатією і співчуттям — хто і як тільки над нею не глумився! Однак це континент з самими низькими стандартами демократії і пристойності. Коронні номери нашого президента, від яких в нормальних країнах все в подиві, в Африці – норма життя. Вони там правлять тими ж способами і навіть покруче нашого. Випадково чи що кухар Пригожин влаштувався в ЦАР або Судані – найбільш диких куточках світу?

Там, де можна грати без правил і жити без закону – ось там ми собі друзів і знаходимо. А ці друзі знову чекають від нас літаків з автоматами і грошей на боротьбу з Америкою. Все-таки Путін – максимально радянська людина, міцно застряг у часи своєї молодості.