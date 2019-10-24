Лесю Никитюк грубо «скрутил» полицейский

На днях состоялся допремьерный показ нового проекта Леся Никитюк Le маршрутка. Об Украине – с любовью. Вот так в четырех словах можно описать авторское творение телеведущей. В желтом Богдане Никитюк объедет всю страну, чтобы показать народу: внутренний туризм – это круто. А невероятные места есть в каждой области.

Фотографии с допремьерного показа Леся Никитюк опубликовала в Instagram.

«Ждем с нетерпением премьеры. Наперед знаю, что будет мега интересно, потому что там есть наша прекрасная Леди Ле», «Леся!!! Я тебя обожаю!!! Уникальная, неповторимая и харизматичная! Везде, где появляется Леся, появляется праздник!!!», «Как идеально вас нагнули. Вы – богиня, на все телеканалы вас» – комментируют поклонники.