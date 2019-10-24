Симптоми, які свідчать про токсини в печінці

Про ці симптоми варто пам’ятати кожному.
Американські вчені розповіли, які симптоми свідчать про поганий стан печінки.
Зловживання алкоголем і шкідливою їжею знижує працездатність печінки, через що в організмі людини може розвинутися ряд серйозних патологій.
Симптоми, сигналізують про забруднення печінки токсичними речовинами:
Поганий стан шкіри. Надлишок токсинів в організмі майже завжди відбивається на стані шкіри: вона стає сухою, схильною до висипань, дуже часто набуває нездоровий відтінок.
Почуття минаючий втоми або слабкості.
Хворобливі відчуття в животі.
Зміна кольору виділень. Сеча може стати темною, стілець теж чорніє або ж в ньому з’являються сліди крові. Як правило, змінюється і запах – стає різким і особливо неприємним.
Виявивши у себе хоч один з перерахованих вище симптомів, обов’язково звернися до лікаря. Чим раніше почнеться лікування, тим нижче ризик розвитку ускладнень.