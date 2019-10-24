Туманы погружают в позднюю осень: синоптик рассказала о погоде в Украине

Украина на пороге похолодания – теплая погода продержится еще несколько дней

В четверг в Украине снова туман и больше 20 градусов. 24 октября погода будет еще теплой, но немного мрачной. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

“Четверг в Украине будет с туманами. Они постепенно расширяются, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, постепенно погружают нас в позднюю осень. Температура воздуха 15-20 градусов, на западе – до +24. Осадки все еще маловероятны”, – написала она.

Диденко отметила, что в Киеве будет примерно такая же погода – без осадков, туман и до +19.

“Похолодание начнется с понедельника, с 28 октября”, – добавила синоптик.