Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских

Музыкант признался, что семейная жизнь делает его счастливым

Известный украинский продюсер и музыкант Потап, который недавно встретился с президентом Зеленским, рассказал о семейной жизни с Настей Каменских. По словам артиста, у них отлично получается и работать вместе, и строить романтические отношения. Об этом Алексей Потапенко рассказал в программе “Ходят слухи”.

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“Я знаю, что если спросить Настю, создает ли она счастье мне, она ответит “да”. Потому что потрясающим оказалось наше соединение и как людей, которые работают вместе, и как людей, которые друг в друга влюблены… Она готовит, мы вместе занимаемся спортом, собачка. Класс! Выделили время недавно, пошли в парк. Мы собирали листики, каштаны – какие-то такие вещи классные. Очень клево.”, – делится Потап.

Кроме того, музыкант вспомнил забавный случай, когда Настя Каменских вернулась домой в необычном образе.

Певица Настя КаменскихФото: instagram.com/kamenskux

“Мы вчера как дети с ней дурачились на кухне. Она вернулась из какой-то вечеринки с огромными накладными волосами на высоченных каблуках, с мушкой здесь (на лице, – ред). В общем, пришла другая девочка, такая, из insta-телок. Боже, как она мне понравилась! Мы веселились с ней, получаем максимум удовольствия”, – признается Алексей Потапенко.