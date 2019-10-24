Названі продукти, здатні зробити запах тіла неприємним

Навіть корисні продукти харчування, такі спаржа, помідори і капуста, здатні зробити неприємним наш тілесний запах. Але особливо «небезпечна» в цьому плані риба.Явище неприємного запаху тіла відомо в медицині як бромгідроз. Відштовхуючий аромат з’являється з-за природних бактерій, які живуть на людській шкірі і харчуються потом. Запах, що виходить від тіла, – це запах їх продуктів життєдіяльності.Британський вчений Чарльз Стюарт з’ясував, що появі специфічного тілесного аромату можуть сприяти помідори. Що містяться в них каротиноїди і терпени діють таким чином, що людське тіло набуває запах томатних стебел.

Якщо в людському організмі не активний фермент, що дозволяє розщепити з’єднання три метиламіну, що міститься в рибі, тіло може почати неприємно пахнути. Людина з такою проблемою (триметиламінурія) може її не помічати, але його неприємний запах будуть відчувати оточуючі.

Запах сірки може з’явитися у тих, хто їсть багато капусти. Різні її види є джерелом сірки, яка, крім іншого, викликає здуття і метеоризм.

Крім того, здуття в кишечнику через газ метанол, який скупчився в ньому може стати наслідком вживання спаржі. Її вживання здатне зробити їдким запах поту. Також інтенсивний і неприємний запах поту буває притаманний тим людям, в раціоні яких багато м’яса.

: МедікФорум