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Под присмотром НАТО: появились впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ (фото)

24.10.2019

Бойцы 93-й бригады ВСУ провели боевую тренировку, в которой участвовала пехота, бронетехника и самоходная артиллерия. За процессом наблюдали офицеры НАТО.

Об этом сообщает группа “Joint Multinational Training Group-Ukraine” в Facebook.

В Учебном центре подготовки подразделений в Яворове Львовской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины “Холодный Яр” провели отработку занятий для экипажей как часть подготовки к боевым тренировкам на уровне отделений на участке STX Альфа.

За их действиями наблюдали находящиеся в Украине представители Вооруженных сил Канады.

 

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