Синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и снеге

Диденко рассказала о резкой смене погоды в Украине

Вторая половина октября прошла в Украине под знаком «бабьего лета» благодаря влиянию аyтициклонов. Однако в ближайшее время украинцам следует готовиться к резкому похолоданию и снегу.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, два антициклона Majla 2 и Majla1 («мама с дочкой») отделяют широкой полосой сухую погоду от Атлантики через перешеек между Великобританией и Францией, и далее через центральную Европу и до Украины.

«Уже в среду циклон с севера Африки и из районов Ирландии отправятся друг другу навстречу, перекроют дождями и ветром тихий разговор антициклонов. Мама Majla1 останется изолированной над Атлантикой, а дочь Majla 2 будет определять сухую погоду в центре и на востоке Европы», — сообщила Диденко.

Украина 23 октября тоже попадет в зону деятельности циклона Majla2, поэтому почти во всех областях страны погода будет без осадков, но землю покроют густые туманы. Температура воздуха на термометрах покажет +16- +21 градус.

Синоптик отметила, что в Киеве будет туманная погода, но без дождей. На градусниках температура достигнет +17- +19 градусов.

«По предварительным прогнозам, чтобы неожиданно вас это не застукало неприятными последствиями для здоровья и трубы теплосети, с 28-го октября ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег», — предостерегла украинцев Диденко.