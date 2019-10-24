Підозрюваних у крадіжці тестують на поліграфі по 5 годин, «слуг народу» тестували 38 хвилин, – блогер

Нове реаліті-шоу «Слуги на поліграфі», а саме так внутрішні розборки у фракції «СН» називають в соцмережі, охопило всю країну. Це зайвий раз підтверджує, що з серйозністю до цього заходу практично ніхто не ставиться.

Багато в мережі відразу провели паралель між «поліграфом для слуга народу» і «аналізами Зеленського». Таке враження, що сценарій «аналізів Зеленського» і «поліграф Дубинського» писав один і той же чоловік. Дешеві маніпулятивні прийоми, розраховані на недалекого виборця.

Коментуючи інформацію, блогер Мирослав Олешко зазначив, найдивніше, що тести з майбутніми детективами НАБУ на поліграфі тривали по 3 години. Тести з деякими начальниками служб безпеки приватних компаній, яких підозрювали в крадіжці – тривали 5 годин. Агентів ЦРУ тестують 3-4 години. Народного депутата, обвинуваченого в отриманні хабара – тестували всього 38 хвилин. Це вже багато про що говорить.