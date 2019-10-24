Дієтологиня розповіла, як прибрати жир внизу живота

Правильне харчування і спортивні вправи допоможуть дівчатам позбутися зайвого жиру внизу живота.

Про це в Instagram повідомила фітнес-блогерка й експертка зі схуднення Ірина Кайданович.

Вона розповіла, що з раціону необхідно вилучити шкідливі продукти, а також удвічі урізати порції. Водночас приблизно 50% їжі має споживатися сирою.

Щоб зменшити складки на животі, потрібно робити кардіотренування зранку натщесерце. Кайданович зазначила, що можна почати з 15 хвилин швидкої ходи й поступово переходити на біг.

Спалити жир також допоможуть вправи на прес. Вони прискорюють кровообіг, що сприяє схудненню. Це теж краще робити натщесерце після ранкової пробіжки.

Сприяє цьому процесу й процедура під назвою вакуум.

: Обозреватель