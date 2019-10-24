Дієтологиня розповіла, як прибрати жир внизу живота

Правильне харчування і спортивні вправи допоможуть дівчатам позбутися зайвого жиру внизу живота.
Про це в Instagram повідомила фітнес-блогерка й експертка зі схуднення Ірина Кайданович.
Вона розповіла, що з раціону необхідно вилучити шкідливі продукти, а також удвічі урізати порції. Водночас приблизно 50% їжі має споживатися сирою.
Щоб зменшити складки на животі, потрібно робити кардіотренування зранку натщесерце. Кайданович зазначила, що можна почати з 15 хвилин швидкої ходи й поступово переходити на біг.
Спалити жир також допоможуть вправи на прес. Вони прискорюють кровообіг, що сприяє схудненню. Це теж краще робити натщесерце після ранкової пробіжки.
Сприяє цьому процесу й процедура під назвою вакуум.
: Обозреватель